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Юдаева заявила, что Банк России располагает достаточным объемом резервов на случай рисков

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Российский Центробанк располагает достаточным объемом международные резервов на случай различных рисков и пока регулятор не видит необходимости в их наращивании. Об этом заявила первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, написало агентство ТАСС.

«Резервов у нас сейчас, в принципе, достаточно. И мы сейчас, если говорить о покупке новых резервов, мы в целях наших задач, как Центрального банка, эту тему особо и не рассматриваем. <...> Сейчас у нас достаточно резервов на случай различных рисков», — сказала Юдаева.

На прошлой неделе в пресс-служба регулятора сообщила, что Россия по итогам первых девяти месяцев 2022 года поднялась на четвертое место по объему золотовалютных резервов среди крупнейших мировых экономик.

Накануне в постпредстве России при Евросоюзе (ЕС) заявили, что готовность ЕС конфисковать и распоряжаться по своему усмотрению финансовыми резервами, которые им доверили, представляет собой «показательный урок» для мирового сообщества и бизнеса.

Ранее 1 декабря директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов сообщил о росте вероятности российского банковского сектора «выйти в ноль» по итогам 2022 года.

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