Еврокомиссия: Брюссель продолжает работать по соглашению о потолке цен на нефть России

Евросоюз (ЕС) продолжает работать с партнерами по G7 относительно соглашения по потолку цен на российскую нефть, пока союзники не договорились. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии (ЕК) Тим Макфи, написало агентство РИА Новости.

«Мы продолжаем работать с иностранными партнерами в G7, а также со всеми странами-членами ЕС по вопросу потолка цен на нефть. Пока соглашение не достигнуто, мы продолжим работу», — сказал он.

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников написало, что ЕС совместно с G7 может установить предельную цену на нефть из России в размере $65–70 за баррель.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что ЕС обсуждает возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля.