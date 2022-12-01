Аналитик объяснил зачем Евросоюзу нужен потолок цен на российскую нефть

Потолок цен на российскую нефть необходим Евросоюзу, поскольку в политическом плане он не хочет «сдавать назад». Такое мнение в беседе с ФАН выразил финансовый аналитик Михаил Беляев. С другой стороны, по его словам, экономические потери для ЕС будут слишком велики, поэтому ценовой лимит на углеводороды выглядит столь заманчиво. Он отметил, что доля энергоресурсов из РФ в Европе составляет 20-25%, что довольно существенно.

«Европейцы уже не могут сделать шаг назад по политическим соображениям. Поэтому они настаивают, что они будут устанавливать потолок цен для российской нефти. Но надо сказать, что они дискутируют вокруг очень компромиссной цифры. В прессе называется от 60 до 70 долларов за баррель. То есть это та обычная цена на нефть, которая наблюдалось в течение достаточно длительного предшествующего периода», — пояснил эксперт.

Он добавил, что ЕС понимает проблему и пытается установить потолок цен, с которым Россия может согласиться.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Евросоюз обсуждает возможность установления потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель.