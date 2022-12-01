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Каникулы для госучреждений вводятся в Венгрии для экономии энергии

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Венгерское правительство решило установить на период рождественских и новогодних праздников сокращенный режим работы госучреждений в целях экономии тепла и электроэнергии, сообщает ТАСС, ссылаясь на сообщение канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«Война [на Украине] и рост цен на энергоносители, вызванный ошибочными санкциями Брюсселя, привели к необходимости сократить потребление газа коммунальными службами, поэтому правительство вводит административные каникулы с 22 декабря по 6 января», — говорится в пресс-релизе.

В документе отмечается, что на указанный период для государственных учреждений по всей стране вводится сокращенный рабочий график в будние дни.

Ранее представитель венгерского МИД заявил, что попытки Европы отказаться от российского газа ошибочны, та как в этом случае ЕС впадет в зависимость от Соединенных Штатов.

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