ICE: цены на газ в Европе превысили $1700 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 9% впервые с 13 октября, превысив отметку в $1700 за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржевой площадки ICE.

Торги начались с отметки $1610,8 за 1 тыс. кубометров. Отмечается, что стоимость январских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF достигла $1805 (+12,7%).

Ранее сообщалось, что цены фьючерсов на газ с поставками в декабре и январе на нидерландском хабе TTF по итогам ноября увеличились на 18% до $1558 за тысячу кубометров.

30 ноября биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста до 9% впервые с 13 октября. Стоимость тысячи кубометров топлива в регионе, согласно данным лондонской торговой площадки ICE, в моменте превышали отметку $1600. С начала торгов газ дорожал на $135.