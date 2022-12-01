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Правительство направит 12,6 млрд рублей на финподдержку сельхозпроизводителей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российское правительство посредством докапитализации Россельхозбанка направит в 2022 году 12,6 млрд рублей на поддержку аграриев в рамках проекта «Экспорт продукции АПК», информирует пресс-служба кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

»Правительство направит 12,6 млрд рублей на финансовую поддержку сельхозпроизводителей, участвующих в реализации экспортных программ в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», — говорится в сообщении.

Кабинет министров уточнил, что дополнительное финансирование поможет экспортерам сельскохозяйственной продукции повысить оборотные средства, сделать реструктуризацию кредитов, свести к нулю сбои поставок и риски, связанные с валютными расчетами, что в результате увеличит экспорт.

«Предоставить в 2022 году акционерному обществу «Российский Сельскохозяйственный банк» бюджетные инвестиции из федерального бюджета в виде взноса РФ в уставный капитал в размере 12 600 000 рублей для совместного с Группой Российского экспортного центра», — сказано в распоряжении.

Ранее Мишустин сообщал, что на развитие агропромышленного комплекса в 43 регионах России будут выделены более 7,5 млрд рублей. Денежные средства пойдут на реализацию 150 инвестиционных проектов в сельском хозяйстве.

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