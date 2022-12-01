Замгенсека ООН Гриффитс выступил за расширение экспорта удобрений из России

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс предложил продлить соглашение о провозе зерна с Украины и расширить поставки российских удобрений на мировые рынки. Об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве, передает ТАСС.

«Я твердо верю, что мир будет ожидать ее (зерновой сделки) возобновления и <…>, возможно, расширения, чтобы в нее было включено больше портов <…>. Мы хотим, чтобы экспортировалось больше удобрений, в частности напрямую из России. В Европу в том числе», — сказал представитель ООН.

Ранее сообщалось, что Украина и США обсуждают включение в «зерновую сделку» портов Николаева, ее продление по меньше мере на один год, а также ускорение инспектирования судов в Босфоре.

Замгенсека ООН Гриффитс заявил, что поставляемые за рубеж удобрения играют важнейшую роль в решении в 2023 году проблемы их нехватки и высоких цен. Он также высказал уверенность в том, что состоятся переговоры по продлению зерновой сделки, ООН этим занимается.

По словам Гриффитса, зерновая сделка и экспорт удобрений из России уменьшили цены на продовольствие и удобрения.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.