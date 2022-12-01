«Ъ»: в России резко вырос спрос на технику для майнинга криптовалют

В четвертом квартале текущего года в России значительно вырос спрос на специализированные вычислительные устройства для майнинга криптовалют. Повышенный интерес граждан зафиксировали на технику ASIC, сообщает газета «Ъ» со ссылкой на данные нескольких компаний-участниц рынка.

«Мы работаем с юрлицами и видим, что они стали покупать в рамках одной сделки на 30% больше оборудования, чем в начале года», — заявил менеджер по развитию дистрибутора Chilkoot by 3Logic Group Артем Еремин.

По данным компании, продажи двух месяцев четвертого квартала превысили объемы за весь третий, а за девять месяцев оказались на 65% больше прошлого года. Схожую динамику подтвердили и в компании BitRiver.

«За десять месяцев текущего года спрос (на вычислительную технику ASIC. — «Газета.Ru») вырос в полтора раза», — указали в BitRiver.

Одной из основных причин повышенного спроса на ASIC стало снижение закупочных цен на данную вычислительную технику для майнинга криптовалют. Так, с августа по октябрь стоимость майнингового оборудования снизилась почти на 20%, однако после этого цены стабилизировались, заключили аналитики Chilkoot.

29 ноября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные российских ретейлеров сообщила, что стоимость видеокарт среднего ценового сегмента по итогам ноября снизилась на 40-50%. За это время подешевели и платы оперативной памяти — в среднем на 15% из-за спада популярности майнинга.