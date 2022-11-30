Центробанк России сообщил о создании системы жилищных сбережений для ипотечников

В ближайшие годы в России появится система жилищных сбережений, которая поможет гражданам накопить на первый взнос по ипотеке. Информация об этом содержится в документе Банка России «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 годов».

Отмечается, что система позволит копить деньги на специальном счете с последующим получением ипотечного кредита на зафиксированных при открытии такого вклада условиях.

Кроме того, регулятор создаст региональные программы субсидирования сбережений, которые ускорят процесс накопления первоначального взноса и повысят доступность ипотеки для россиян.

Во второй половине ноября в Минфине России заявили, что не видят необходимости в продлении льготной ипотеки, которую в настоящее время выдают под 7% годовых. Срок действия программы закончится 31 декабря 2022 года.

Ранее 30 ноября председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова сказала, что отмена программ льготной ипотеки на российском рынке недвижимости приведет к снижению спроса граждан на покупку объектов экономкласса и лотов, представленных в других ценовых категориях.