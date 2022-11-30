«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки о запрете арестовывать счета участников СВО

Депутаты от «Единой России» внесли в Государственную думу поправки, запрещающие арестовывать средства на счетах участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно имеющейся информации, данные нововведения были подготовлены ко второму чтению проекта о приостановке судебных производств в отношении военнослужащих, занятых в спецоперации.

На данный момент, при отправлении человека в зону боевых действий, банкам и судебным приставам запрещено списывать его средства в рамках исполнительных производств, но остается возможность арестовывать счета. При наложении ареста ни сами военные, ни их семьи не могут воспользоваться положенными единовременными и ежемесячными денежными выплатами.

Один из авторов инициативы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что поправки устраняют риск ареста счетов.

Ранее Турчак направил главе Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ, премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с предложением установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников СВО независимо от места жительства.