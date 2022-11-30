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Эксперт «БКС» Миронюк допустил, что полного замещения доллара и евро на бирже не произойдет

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Доля доллара и евро в торгах на Мосбирже снизилась в 20 раз, но полного замещения американской и европейской валют рублями и юанями не произойдет. Это возможно только при применении административных или законодательных рычагов «выдавливания» недружественных валют из обращения. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку финансового холдинга «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Ранее РБК сообщил, что доля евро и доллара в торгах на денежном рынке Мосбиржи снизилась с 20% до менее чем 1% с конца февраля. За счет выпадения этих валют доля рублей выросла до 94%. На юани сейчас приходится 5%.

«Полного замещения доллара и евро не произойдет. Кроме как при применении административных или законодательных рычагов «выдавливания» недружественных валют из обращения», — рассказал Миронюк.

Несмотря на продажу россиянами валюты недружественных стран, по данным ЦБ на вкладах остается около $60 млрд, уточнил он. По прогнозам Миронюка, темпы девалютизации замедлятся из-за снижения опасений хранить деньги в иностранной валюте: в последнее время риторика в отношении санкций на структуры Мосбиржи, в том числе Национальный клиринговый центр на Западе сошла на нет.

«Также для квалифицированных инвесторов на Санкт-Петербургской бирже вновь стали доступны биржевые фонды – ETF. Это — сигнал стремления биржи и брокеров найти новые или возобновить привычные способы инвестирования в долларе и евро», — объяснил эксперт.

По его словам, у неквалифицированных инвесторов по-прежнему сохраняется возможность покупать паевые инвестиционные фонды и инвестировать в стратегии доверительного управления, а также инвестиционно-страховые продукты с недружественными бумагами в составе.

«Помимо этого, расширяются возможности торгов гонконгскими акциями на СПБ Бирже. Там же с 11 ноября запущена торговля 115 международными ETF в долларах США. Кроме того, валютную диверсификацию обеспечивают замещающие облигации российских эмитентов, номинированные в иностранной валюте. При этом расчеты по ним осуществляются в рублях. Есть и возможность приобрести облигации российских эмитентов в юанях», — подчеркнул эксперт.

По данным РБК, в начале года порядка 80% объемов торгов и открытой позиции составляли рублевые операции, на валютную составляющую приходилось около 20%. После 24 февраля доля валютных операций сразу начала снижаться. Сейчас доля доллара и евро в общем объеме операций денежного рынка составляет меньше 1%. Тем не менее полного замещения долларов и евро пока не произошло, однако участники рынка «очень активно перекладываются», говорится в статье.

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