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Шведский ретейлер H&M сократит 1,5 тыс. сотрудников для ежегодной экономии около 2 млрд крон

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Шведская компания H&M сократит персонал на 1,5 тыс. сотрудников для обеспечения ежегодной экономии около 2 млрд крон ($190 млн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз европейского ретейлера одежды.

«Группа H&M инициировала глобальную программу по сокращению затрат и дальнейшему повышению эффективности бизнеса. Программа связана с административными и накладными расходами, а также предполагает сокращение штата примерно на 1 500 должностей. Это обеспечит ежегодную экономию около 2 млрд крон ($190 млн)», — заявили в компании.

Предполагается, что эффект от экономии денежных средств станет заметен во второй половине 2023 года. При этом затраты на реструктуризацию составят более 800 млн крон ($76 млн). Эти денежные средства планируется потратить в четвертом квартале 2022 года, уточнили в H&M.

18 июля сеть магазинов одежды H&M объявила о закрытии бизнеса в России и распродаже товаров. Это решение было обусловлено международными санкциями и обострением геополитической обстановки. В рамках ликвидации товаров сеть тогда пообещала временно открыть физические магазины в стране.

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