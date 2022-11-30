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Путин ожидает снижения инфляции в начале следующего года

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Российский президент Владимир Путин заявил, что ждет снижения уровня инфляции в начале будущего года. Об этом сообщает ТАСС.

«Я очень надеюсь на то, что она [инфляция] в первом квартале следующего года будет снижаться», — уточнил глава государства.

Ситуацию с экономикой и инфляцией в РФ Путин спрогнозировал на совещании с членами правительства в среду, 30 ноября.

Также глава министерства Антон Силуанов заявил, что Минфин держит инфляцию в России под контролем.

Ранее стало известно, что годовая инфляция в России замедлилась в середине ноября до 12,3%. Пиковых значений с января 2022 года уровень годовой инфляции в России достиг в конце апреля, когда планка поднялась до отметки 17,83%.

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