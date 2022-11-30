Цены на газ в Европе превысили $1500 за тысячу кубометров впервые с 14 октября

Цены на газ в Европе впервые за последние полтора месяца превысили отметку $1,5 тыс. за тысячу кубометров. Стоимость фьючерсов с поставками в январе на нидерландском хабе TTF выросла на 2,5% до $1500,9 за тысячу кубов, следует из данных лондонской биржи ICE.

По состоянию на 13:38 мск, стоимость тысячи кубометров топлива на TTF достигла $1519,73. Столь высокой планки аналитики не фиксировали на биржевом рынке с 14 октября.

Цены на газ в Европе перешли к росту во второй половине ноября. Таким образом трейдеры реагируют на сообщения об обсуждении властями Евросоюза (ЕС) идеи ввода предельной стоимости природного газа, импортируемого странами региона.

22 ноября еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила о предложении Еврокомиссии (ЕК) ввести предельные цены на импортируемый газ на уровне €275 за МВт/ч.

Согласно этой инициативе, рыночные сделки не смогут проходить выше данной планки. Коррекционный механизм предполагалось запустить в случае, если биржевые цены на газ в Европе более двух недель будут находиться выше заданного значения.