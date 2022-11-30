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Министр финансов РФ Силуанов: зарплаты бюджетников вырастут более чем на 8% в 2023 году

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Зарплаты граждан, работающих в бюджетном секторе, будут увеличены на более чем 8% в 2023 году. Данный прирост соответствует прогнозу роста заработной платы экономики, слова министра финансов России Антона Силуанова приводит ТАСС.

«Заработные платы работников бюджетной сферы вырастут на уровень прогноза роста заработной платы экономики — более 8%», — заявил Силуанов в кулуарах Совета Федерации.

По его словам, в следующем году также вырастут и пенсии. Их размер увеличится на 1 тыс. рублей, как и планировалось ранее. В то же время заработные платы сотрудников правоохранительных органов в 2023 году будут расти опережающими темпами и будут зависеть от динамики инфляции в стране.

25 ноября глава Министерства труда и соцзащиты РФ Антон Котяков заявил об индексации выплат неработающим пенсионерам на 4,8% с 1 января 2023 года. При этом в текущем году была проведена промежуточный пересчет пенсий — с 1 июня их размер увеличился на 10%.

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