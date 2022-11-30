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Индия сняла ограничения на экспорт дробленого риса

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Власти Индии сняли запрет на экспорт дробленого риса, введенный в начале сентября ради увеличения его объемов на внутреннем рынке. Об этом сообщает информационное агентство ANI.

«Сокращение поставок этого вида риса из Индии позволило предотвратить рост цен на него внутри страны. В связи с этим правительство решило отменить установленные ограничения», — отметили в публикации.

10 сентября The Wall Street Journal, ссылаясь на решение Управления внешней торговли Индии писал, что Индия запретила экспорт дробленого риса, а также ввела пошлину в 20% на поставки белого и коричневого риса.

По данным издания, Индия является самым крупным поставщиком риса в мире. На нее приходится около 40% от общемировой торговли этим видом продукции. Кроме того, страна является основным поставщиком дешевого дробленого риса в некоторые страны Африки, которые используют его как основной продукт питания.

Первая же информация о том, что Индия может уменьшить экспорт риса или ввести какие-то ограничения, появилась от агентства Bloomberg в конце августа.

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