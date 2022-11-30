TNI: экономическая война западных стран с Россией может провалиться из-за «потолка» цен на нефть

Введение предельных цен на российскую нефть может обернуться для западных стран негативными последствиями и изменить расклад сил в экономическом противостоянии с Москвой. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«Несмотря на хитрую логику, план «Большой семерки» (G7 — «Газета.Ru») либо приведет к потрясениям на мировых энергетических рынках, либо окажет минимальное влияние на снижение доходов от продажи российского топлива», — заявил обозреватель журнала Мэтью Мэй.

При этом страны Европы до сих пор не могут договориться между собой о единой планке предельных цен. Не вселяет оптимизма и сама идея предельных цен на российское сырье, так как эта мера приведет к экономической многополярности, невыгодной США. При этом Россия может ответить на данную инициативу запретом на продажу нефти тем странам, которые поддержали «потолок».

«Если Россия выполнит свои угрозы прекратить экспорт нефти в страны, участвующие в ценовом ограничении, стоимость топлива марки Brent может увеличиться до 380 долларов за баррель. Если это произойдет, цена экономической кампании Запада против Москвы может стать непосильной для всех», — привел июльский прогноз банка JPMorgan Мэй.

29 ноября вице-премьер России Александр Новак заявил о неприемлемости принципа «потолка» цен на нефть с точки зрения контрактных обязательств. Москва не будет поставлять нефть странам, участвующим в таком ограничении, даже если экспорт будет выгоден.