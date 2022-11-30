Совфед одобрил закон о федеральном бюджете России на 2023–2025 годы

Совет Федерации на заседании 30 ноября одобрил закон о федеральном бюджете на следующий год и на плановый период 2024–2025 годов, передает ТАСС.

Отмечается, что в 2023 году расходы российского бюджета составят 29 трлн рублей, в последующий два года — 29,4 трлн рублей и 29,2 трлн рублей.

При этом доходы должны составить 26,1 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн рублей в 2024 году и 27,9 трлн рублей в 2025 году. Предполагается, что дефицит госбюджета составит в следующем году 2% ВВП (или около 3 трлн рублей), власти намерены закрыть его преимущественно за счет заимствований.

Предполагается, что в 2023-2025 годы цены на нефть российской экспортной марки Urals начнут постепенно снижаться, ожидается также умеренное ослабление курса рубля и возвращение к целевому значению по инфляции — 4% — уже по итогам 2024 года (с 12,4% в 2022 году). Также, согласно базовому варианту прогноза, экономика России перейдет к восстановительному росту в начале предстоящего года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что доходы российского бюджета за январь-сентябрь выросли на 10%.