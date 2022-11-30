Авиакомпании захотели роста субсидий для регионов и отмены привилегий для SSJ

Авиакомпания «Икар» (прежнее название Pegas Fly, связана с «Пегас Туристик») предложила отменить преференции для эксплуатантов SSJ при получении субсидий за региональные перевозки и увеличить их для региональных рейсов. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные данные.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) из-за инициативы «Икара» оценивают сценарии роста субсидий для региональных рейсов на 30%, объем которых сейчас составляет около 21 млрд руб. в год. Также предлагается отменить региональные привилегии для SSJ из-за того, что у них высокий спрос на зарубежные полеты.

Участники рынка в целом поддерживают предложение «Икара» по росту субсидий, так как они не индексировались с 2013 года. При этом с того времени инфляция в сфере услуг составила 55%. Кроме того, важно правильно оценивать приоритетность, исходя из эффективности использования средств бюджета. Однако некоторые компании посчитали, что отмена приоритетности SSJ приведет к снижению объемов субсидий, что скажется на стоимости перевозок.

По словам главы «Авиапорта» Олега Пантелеева, индексация субсидий неплохо бы помогла отрасли, однако противоречит целям Минтранса, который хочет раскатать региональные рейсы до состояния, когда им не надо будет выделять субсидий. Компромиссом можно было бы считать выделение средств на удаленные и труднодоступные направления.

В середине ноября на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) сообщалось, что девятнадцать российских авиакомпаний получат 9 млрд руб. на возмещение операционных расходов на перевозки внутри страны. При этом общий объем программы субсидирования отрасли составит 100 млрд руб.