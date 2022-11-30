Оборудование Starlink будут ввозить на Украину без пошлин и НДС

Оборудование для спутникового интернета Starlink не будет облагаться таможенными пошлинами и налогами при ввозе на Украину. Документы утвердит украинское правительство, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

Чиновник указал, что таким образом это удешевит стоимость оборудования и позволит обеспечить ими наибольшее количество людей и организаций. Он добавил, что правительство в настоящий момент ведет переговоры о возможности закупить «новую большую партию из тысячи [терминалов] Starlink для Украины».

В планах правительства обеспечить интернетом Starlink все пункты обогрева в стране.

Украинские СМИ пишут, что компания Starlink повысит стоимость услуг за пользование спутниковым интернетом для украинцев с 60 до 75 долларов в месяц с 29 декабря из-за роста стоимости оборудования с $500 до $700.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров указал, что с февраля Киев получил более 20 тыс. терминалов Starlink от доноров и партнеров.

Ранее обозреватель Риши Айенгар в статье для Foreign Policy написал, что чрезмерная зависимость от системы спутникового интернета Starlink может представлять угрозу для Украины.

По информации CNN, SpaceX берет с Киева $2,5 тыс. в месяц за работу каждого из 1300 терминалов. На Украине опасаются, что в какой-то момент больше не смогут оплачивать работу Starlink. Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. По его словам, обеспечение работы систем на Украине обходится компании в $20 млн ежемесячно. Маск также попросил Пентагон финансировать сеть. Однако впоследствии предприниматель сказал, что все же продолжит финансировать обслуживание систем Starlink на Украине.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.