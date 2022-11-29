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Кабмин России запретил ввоз в недружественные страны ряда товаров двойного назначения

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Правительство России запретило ввозить в недружественные страны ряд товаров двойного назначения, в том числе ракеты-носители, вертолеты Ми-2, Ми-8, Ми-17 и Ми-26, нарезное оружие и взрывчатку. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в обновленный перечень входят более 150 наименований. Он также включает в себя грузовую автомобильную технику, бронежилеты и приборы ночного видения.

Ранее сообщалось, что Центробанк России предложил недружественным странам либерализацию валютного контроля в обмен на смягчение санкционной политики.

Кроме того, Минфин разработал правила расчетов наличной валютой, благодаря которым ее можно будет использовать в расчетах за импорт и экспорт.

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