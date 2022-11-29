ЦБ сообщил, что не рассматривает выкуп заблокированных зарубежных активов России

Банк России не рассматривает выкуп заблокированных активов, но взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по ним. Об этом говорится в опубликованных на сайте ЦБ основных направлениях развития финансового рынка до 2025 года.

«В настоящее время участники рынка предпринимают усилия для решения проблемы заблокированных активов, в том числе в судебном порядке. Банк России взаимодействует с финансовыми организациями по этим вопросам для адекватного регулирования рисков», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что вариант выкупа заблокированных активов ЦБ не рассматривает.

Ранее сообщалось, что постпреды ЕС 30 ноября планируют начать обсуждение вопроса о возможной конфискации в странах союза российских активов и их потенциальном использовании для восстановления Украины.

Также Совет ЕС уже утвердил решение о включении обхода или нарушения европейских санкций в список уголовных преступлений Евросоюза. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейдерс заявлял, что такое решение откроет путь к конфискации российских активов в ЕС в случае обхода или нарушения санкций.