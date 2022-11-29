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Глава Минцифры Шадаев ожидает появления венчурных фондов в РФ в 2023 году, инвестирующих в IT

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В 2023 году в России могут появиться крупные венчурные фонды, которые будут заниматься инвестированием в IT-отрасль. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев во время TAdviser Summit 2022, передает «Российская газета».

«Российское IT является одним из приоритетных объектов для инвестиций. В следующем году, надеюсь, мы увидим несколько крупных венчурных фондов, созданных крупными компаниями», — отметил Шадаев.

По его словам, появление таких фондов поможет в развитии решений, которые будут заменять зарубежные продукты. Кроме того, Минцифры и ЦБ работают над механизмом, который упростит выход на Мосбиржу.

Он добавил, что на данный момент самой актуальной задачей является привлечение венчурных инвестиций. При этом многие заказчики проявляют интерес к отечественным проектам.

7 ноября заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Ченышенко заявил, что до конца 2022 года на импортозамещение программного обеспечения (ПО) в России будет выделено 28 млрд рублей. По его словам, наблюдается большая заинтересованность со стороны бизнеса в создании отечественных решений в сфере IT. При этом такая заинтересованность оправдана тем, что лишь только на зарубежное ПО в прошлом году было потрачено около 200 млрд рублей. Поэтому освободившееся ресурсы можно будет отправить на разработку российских проектов.

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