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Молдавия возобновила реверсивные поставки газа на Украину

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Aurel Obreja/AP

Молдавия возобновила реверсивные поставки газа на Украину, которые до этого были остановлены в понедельник. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на данные операторов.

На пограничной газоизмерительной станции «Гребеники», которая является основным путем поставки газа из России в Молдавию, 29 ноября были заявлены номинации в прямом и обратном направлении. Из 6,1 млн кубометров газа, отправленных в Молдавию, около 3,9 млн кубометров может уйти на Украину.

При этом в Молдавии заявляют, что просят куда больше газа, чем получают в реальности. Из-за дисбаланса в плате транзита газа через Украину в Молдавию «Газпром» уже предупредил, что при сохранении подобной ситуации начнется уменьшение подачи газа для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки.

Накануне «Газпром» заявил, что не будет снижать подачу газа на станции «Суджа», так как Молдавия устранила нарушения.

До этого компания «Молдовагаз» оплатила «осевший» на Украине газ, устранив нарушения по оплате в ноябре, в связи с чем подача топлива через газоизмерительную станцию «Суджа» для транзита в Молдову снижаться не будет.

При этом в российской компании «Газпром» обратили внимание на «регулярное» нарушение со стороны «Молдовагаза» контрактных обязательств в части оплаты поставок газа из РФ.

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