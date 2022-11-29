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Глава «Нафтогаза» Чернышов: Украина запросила у США дополнительные объемы газа на зиму

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РИА «Новости»

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов заявил, что Украина запросила у Соединенных Штатов поставку дополнительных объемов газа на зиму, сообщает ТАСС со ссылкой на соцсети чиновника.

«Ключевое — дополнительный объем газа, необходимый для прохождения этого отопительного сезона», — заявил Чернышов.

На встрече c председателем Агентства США по международному развитию (USAID) в Европе и Азии Эрин Макки он вел переговоры об увеличении этих поставок, а также о расширении поставок метанола, газовых компрессоров и дизельных генераторов, а также оборудования для добычи газа.

Ранее Вашингтон назвал ложными утверждения о том, что Соединенные Штаты наживаются на поставках СПГ в Европу.

Представитель Белого дома добавил, что Штаты более чем в два раза нарастили экспорт СПГ в Европу в сравнении с прошлым годом. Благодаря СПГ страны Европы смогли заполнить хранилища в преддверии зимы, считает представитель США.

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