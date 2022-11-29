«Известия»: в кабмин внесли законопроект Минфина об НДФЛ для уехавших россиян

Законопроект российского Министерства финансов, подразумевающий отказ от возможности не платить НДФЛ для работающих на российские компании за рубежом, получил положительные отзывы независимой антикоррупционной экспертизы, пишет газета «Известия», ссылаясь на документ.

«В представленном законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены», — подчеркнули авторы экспертизы.

По данным издания, инициативу уже внесли в российское правительство. В Минфине подтвердили информацию о разработке проекта и его отправке в кабмин.

В ведомстве отметили, что в настоящее время работающие за рубежом и получающие зарплату от российских работодателей сотрудники вправе не платить налоги, так как по завершению 183 дней, проведенных не в РФ, они теряют статус налогового резидента России.

«Данным законопроектом Минфин предложил справедливо считать эти выплаты полученными от источников в Российской Федерации, в целях налогообложения НДФЛ», — пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.