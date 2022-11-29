«Ъ»: «Почта России» решила доставлять товары с европейских маркетплейсов

«Почта России» решила заняться доставкой товаров из европейских маркетплейсов, сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на компанию.

По информации газеты, доставку товаров можно будет оформить, в частности, из Asos, Net-a-Porter, Farfetch, Yoox, Mytheresa и сайтов брендов Zara, H&M, Nike.

После уходов с российского рынка иностранных брендов стали востребованными сервисы, осуществляющие посредничество по оформлению заказов у западных онлайн-ритейлеров. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров высказал предположение, что у «Почты России» больше необходимой инфраструктуры для выстраивания эффективной логистики. Он отметил, что при текущем курсе валюты спрос россиян на заказы из-за рубежа сохраняется

Партнер Data Insight Борис Овчинников рассказал изданию, что новому сервису «Почты России» необходимо предусмотреть удобный интерфейс для пользователей, привыкших к покупкам в европейских интернет-магазинах. По его словам, что после приостановки работы и ухода из РФ части иностранных брендов потенциальный спрос на онлайн-покупки из Европы вырос. Также он считает, что такие посреднические сервисы не станут массовыми из-за сохраняющихся проблем с оплатой заказов и доставкой.

Ранее сообщалось, что Почта России в 2023 году начнет принимать вторсырье в своих отделениях.