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В ЕК заявили, что ЕС не откажется от топлива из России без сокращения энергопотребления

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Генеральный директор Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен заявила в эфире газеты The Washington Post, что Евросоюз не сможет стать независимым от поставок российского топлива до тех пор, пока не снизит собственное энергопотребление.

«ЕС не способен найти замену российским поставкам топлива без снижения уровня собственного энергопотребления», — отметила она.

Йоргенсен обратила внимание на важность сокращения спроса на энергоносители и расширения мер экономии энергии для достижения независимости от поставок российских энергоресурсов. По ее словам, ЕС в этом году смог заполнить подземные хранилища газа «более чем на 95%», однако весной запасы газа сформировать будет «гораздо сложнее».

Весной Еврокомиссия предложила план по отказу от российского топлива до 2030 года.

Европейские аналитики заявили, что, если в еврозону не будет поставок газа из России, ее запасы истощатся к концу текущего года и в регионе придется нормировать газоснабжение компаний зимой.

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