Аналитик NF Group: спрос на элитное жилье в Москве откатился на пять лет назад

По итогам текущего года количество сделок с объектами недвижимости в элитных новостройках Москвы сократится на 44%, вернувшись на уровень 2017-2018 годов. Слова регионального директора департамента консалтинга и аналитики компании NF Group (бывшая Knight Frank Russia) Ольги Широковой приводит РБК.

«По динамике сделок мы видим снижение на 44% к 2021 году. Но если смотреть чуть дальше, то это примерно на уровне 2017-2018 года», — заявила Широкова.

По ее словам, в начале 2022 года аналитики ожидали меньшего спада интереса россиян к элитной недвижимости. Однако нынешние показатели превзошли ожидания экспертов в области недвижимости.

«Возможно, (в начале 2022 года — «Газета.Ru») мы ожидали минус 30% к 2021 году», — заключила она.

По предварительным оценкам NF Group, в столице по итогам текущего года будет совершено 900 сделок с элитной недвижимостью. Для сравнения, в 2021-м этот показатель находился на уровне 1,6 тыс. В то же время суммарный объем предложения в данном сегменте по итогам 12 месяцев увеличится на 37%.

28 ноября аналитики «Авито Недвижимости» представили статистические данные, согласно которым средняя стоимость новостройки в Москве по итогам октября 2022 года оказалась на 10,9% выше, чем цена готовой квартиры на вторичном рынке жилья. При этом цена квадратного метра в новостройках составила 278,3 тыс. рублей, что на 11,3 тыс. руб. больше, чем на вторичке.