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Bloomberg: российская нефть подешевела ниже предложенного Евросоюзом потолка

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Dmitry Lovetsky/AP

Стоимость российского сорта нефти Urals опустилась до $51,96 за баррель, что ниже, чем обсуждающийся в Евросоюзе потолок цен. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные компании Argus Media Ltd.

Как отмечает агентство, на прошлой неделе большинство европейских стран настаивали на введении ценового потолка в диапазоне от $65 до $70 за баррель.

Ранее Bloomberg сообщало, что переговоры по вопросу предельной цены на нефть в ЕС зашли в тупик. По данным агентства, предлагаемое Еврокомиссией ограничение Польша и страны Балтики считают «слишком щедрым», в то время как Греция и Мальта, которые активно занимаются перевозкой топлива, не хотят, чтобы лимит опускался ниже $70.

Газета The Financial Times также писала, что предложение Польши снизить ограничение цены на российскую нефть в два раза могло бы негативно сказаться на единстве стран ЕС.

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