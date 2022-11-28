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Reuters: горнолыжные курорты Франции вынуждены экономить из-за энергокризиса

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Французские курорты вынуждены сократить производство искусственного снега и отопления из-за энергетического кризиса, сообщает Reuters.

Согласно информации агентства, менеджеры горнолыжных курортов во французских Альпах пытаются найти способы экономить на электроэнергии. К примеру, подъемники на курортах будут работать на 10% медленнее при условии неполной загрузки трасс.

«Если курорт получит предупреждение о том, что электроснабжение не может удовлетворить спрос, (горнолыжный курорт. — «Газета.Ru») Шамони замедлит работу лифтов на 30%», — говорится в публикации.

По словам официальных лиц, ряд горнолыжных курортов, включая Шамони и Валь-Торанс, также обязались ограничить производство искусственного снега и уменьшить отопление в зданиях.

Ранее власти Британии выделили £1 млрд на теплоизоляцию домов для экономии энергии.

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