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Финский ж/д оператор начал регулярные грузоперевозки в Казахстан

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Светлана Шевченко/РИА Новости

Крупный финский железнодорожный оператор Nurminen Logistics сообщил о старте регулярных грузовых перевозок из Европы в Казахстан в сотрудничестве с Казахстанскими государственными железными дорогами (KTZE). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении отмечается, что первая партия из Хельсинки в Казахстан отправилась на прошлой неделе, а следующие отправления назначены на декабре текущего года. Маршрут обслуживает импортные и экспортные потребности клиентов из Северной и Центральной Европы.

Уточняется, что в декабре KTZE увеличит количество отправлений из Европы в Казахстан до трех раз в неделю, а Nurminen Logistics является одним из партнеров KTZE.

20 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о старте использования властями Казахстана альтернативных маршрутов экспорта нефти в обход России.

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