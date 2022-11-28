Финский ж/д оператор начал регулярные грузоперевозки в Казахстан

Крупный финский железнодорожный оператор Nurminen Logistics сообщил о старте регулярных грузовых перевозок из Европы в Казахстан в сотрудничестве с Казахстанскими государственными железными дорогами (KTZE). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении отмечается, что первая партия из Хельсинки в Казахстан отправилась на прошлой неделе, а следующие отправления назначены на декабре текущего года. Маршрут обслуживает импортные и экспортные потребности клиентов из Северной и Центральной Европы.

Уточняется, что в декабре KTZE увеличит количество отправлений из Европы в Казахстан до трех раз в неделю, а Nurminen Logistics является одним из партнеров KTZE.

20 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о старте использования властями Казахстана альтернативных маршрутов экспорта нефти в обход России.