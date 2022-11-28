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Минфин Украины рассчитывает на США как на основного финансового донора к 2023 году

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Gregory Bull/AP

Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова заявила, что в 2023 году потребуется существенное внешнее финансирование государственного бюджета, одним из ключевых доноров останутся Соединенные Штаты.

«Украина и дальше потребует значительного внешнего финансирования... Одним из ключевых доноров останутся США», — приводит РИА Новости слова Зыковой.

Она также добавила, что украинские власти сейчас проводят переговоры с Минфином США, и Белый дом уже подал на одобрение американскому конгрессу предложение, представляющее собой пакет всесторонней поддержки в размере $37,7 млрд.

По словам Зыковой, Киев намерен получить от США в 2023 году прямую бюджетную поддержку на в размере $1,1 млрд ежемесячно.

Ранее президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $400 млн.

До этого постоянный секретарь министерства обороны Эстонии Кусти Салм в интервью французской газете Le Monde заявил, что запасы оружия стран Запада находятся на критическом уровне из-за поставок на Украину.

Газета отмечает, что армию Украины преимущественно поддерживают поставки США (две трети военной помощи). Так, с 24 февраля Пентагон официально поставил Киеву более одного миллиона снарядов: 924 000 единицы калибра 155 мм, 125 000 единицы 120 мм калибра, 180 000 единицы 105 мм калибра.

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