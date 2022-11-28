Власти подняли квоту на поставку азотных удобрений из России на 750 тыс. тонн

Правительство подняло экспортную квоту для производителей азотных удобрений из России на 750 тыс. тонн. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Решение будет действовать до конца 2022 года. В целом размер квоты теперь составляет чуть более 9 млн тонн. Ограничения не распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию», — отметили в публикации.

В документе добавили, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом допобъемы будет распределять Министерство промышленности и торговли РФ.

В кабмине указали, что данное решение необходимо для поддержки отечественных производителей удобрений, у которых скопились излишки продукции. Благодаря этому они смогут отправить их на экспорт.

25 ноября замглавы Минпромторга Михаил Иванов заявил, что объем экспорта удобрений из России может сократиться примерно на 10% в 2022 году при полном обеспечении внутреннего рынка. Иванов отметил, что благоприятная ценовая конъюнктура позволит, несмотря на ограничения, сохранить высокий уровень поставок на экспорт при обеспечении внутреннего рынка, растущего на 7-10% в годовом выражении.