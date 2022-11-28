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Власти подняли квоту на поставку азотных удобрений из России на 750 тыс. тонн

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Правительство подняло экспортную квоту для производителей азотных удобрений из России на 750 тыс. тонн. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

«Решение будет действовать до конца 2022 года. В целом размер квоты теперь составляет чуть более 9 млн тонн. Ограничения не распространяются на поставки в Абхазию и Южную Осетию», — отметили в публикации.

В документе добавили, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. При этом допобъемы будет распределять Министерство промышленности и торговли РФ.

В кабмине указали, что данное решение необходимо для поддержки отечественных производителей удобрений, у которых скопились излишки продукции. Благодаря этому они смогут отправить их на экспорт.

25 ноября замглавы Минпромторга Михаил Иванов заявил, что объем экспорта удобрений из России может сократиться примерно на 10% в 2022 году при полном обеспечении внутреннего рынка. Иванов отметил, что благоприятная ценовая конъюнктура позволит, несмотря на ограничения, сохранить высокий уровень поставок на экспорт при обеспечении внутреннего рынка, растущего на 7-10% в годовом выражении.

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