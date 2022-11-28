В ЕЭК заявили о необходимости создания универсальной платежной системы

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) заявили о необходимости создания универсальной платежной системы, которая предполагала бы выпуск общей карты, объединяя страны БРИКС и ЕАЭС. Об этом газете «Известия» заявили в пресс-службе ЕЭК.

«В ЕАЭС проводится последовательная работа по формированию общего финансового рынка, где достигнут серьезный прогресс. Работа ведется по трем секторам: банковский, страховой, а также рынок ценных бумаг», — отметили в публикации.

В пресс-службе добавили, что основным направлением работы стало создание общего биржевого пространства, поэтому сейчас делается дорожная карта по проекту. Кроме того, еще в прошлом году между странами союза было заключено соглашение по регулированию обмена сведениями о кредитных историях. Поэтому к 2025 году в ЕАЭС могут сложиться условия по свободному движению капитала.

В ЕЭК указали, что также может быть создан наднациональный орган, который бы регулировал финрынок. Кроме того, такой проект мог бы быть интересен партнерам из БРИКС.

24 ноября президент РФ Владимир Путин заявил о возможности создания независимой от внешних вмешательств системы международных платежей. По мнению Путина, она может быть создана на базе технологий цифровых валют и распределенных реестров.