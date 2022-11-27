Ассоциация коллекторов составила портрет безнадежного должника в России

Среднестатистическим должником в России является мужчина или женщина в возрасте около 40 лет с долгом в 100-150 тыс. руб. При этом у него или у нее может быть как среднее, так и высшее образование, сообщает «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования Ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Среднестатистический должник, имеющий просроченную задолженность сроком более 90 дней, является мужчиной или женщиной в возрасте около 40 лет со средним или высшим образованием и состоит в браке с долгом в среднем 100-150 тысяч рублей», — говорится в материале.

При этом самыми дисциплинированными заемщиками являются граждане в возрасте выше 60 лет. А вот наибольшее число должников приходится на представителей молодого и среднего поколения в возрасте от 25 до 40 лет. На них приходится порядка половины (50%) от суммарно числа должников в стране. Гораздо лучше дела обстоят у российских заемщиков, чей средний возраст колеблется от 41 года до 50 лет.

«Наибольшее число должников находится в возрастной категории от 25 до 40 лет — на них приходится порядка 50% от всех. На возраст от 41 до 50 лет приходится 20%. На категорию от 18 до 24 лет — 10%. На 51-60 лет — 15%, менее 5% приходится на заемщиков в возрасте старше 60 лет», — пришли к выводу аналитики НАПКА.

22 ноября Центробанк (ЦБ) установил ограничения на выдачу потребительских кредитов в первом квартале 2023 года. Новые требования валютного регулятора коснутся российских банков и микрофинансовых организаций (МФО).