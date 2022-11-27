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Названа возможная замена Кудрина на посту главы Счетной палаты

РБК: кандидатом на пост нового главы Счетной палаты стал первый вице-спикер ГД Жуков

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков рассматривается в качестве кандидата на пост нового главы Счетной палаты на замену Алексею Кудрину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Один из информированных источников назвал Жукова «хорошей кандидатурой», указывая, что он «профессионал и не коррумпирован».

«Его поддерживает лично Кудрин», — указал он, добавляя, что при этом «хотя есть и другие варианты».

При этом отмечается, что никаких окончательных решений пока принято не было.

Днем 25 ноября ТАСС и РБК со ссылкой на источники сообщали, что Владимир Путин согласовал с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным его переход в «Яндекс» после реорганизации компании. В Кремле встречу президента и главы СП не подтвердили. Но спустя некоторое время сам «Яндекс» сообщил, что в ближайшее время может изменить структуру собственности и передать российские активы в управление местному менеджменту.

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