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«Ъ»: цены на долгосрочную аренду жилья в России снижаются

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Цены на долгосрочную аренду жилья в России снижаются из-за растущего объема предложения на рынке, сообщает «Коммерсант».

Из-за этого наниматели становятся более разборчивыми и дольше выбирают из доступных вариантов. По данным экспертов, такие условия благоприятны для тех, кто хочет снять жилье.

Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России составила 21,7 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных — 31,9 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что почти каждый десятый ипотечный заемщик в России берет кредит на недвижимость, чтобы потом заработать на сдаче приобретенного объекта в аренду.

Подавляющая часть заемщиков (88%) берет жилищный кредит по прямому назначению — с целью дальнейшего проживания в приобретаемой недвижимости. Оставшиеся купили жилье в кредит для сдачи в аренду, пояснил он.

При этом большинство заемщиков привлекают в ипотечных кредитах низкие ставки. О готовности взять заем при снижении процентных показателей заявил каждый второй опрошенный клиент ВТБ, уточнил он.

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