Юрист Кудерко предупредила дачников о штрафах за вырубку некоторых деревьев на участках

Адвокат Елена Кудерко заявила, что владельцы дачных участков могут получить штраф, если спилят некоторые виды деревьев на своей территории. Ее слова передает агентство «Прайм».

Как уточнила юрист, концепция о том, что все расположенное на земельном участке принадлежит его собственнику, имеет существенные исключения, о которых нужно знать.

По словам Кудерко, соответствующие правила касаются в первую очередь крупномерной растительности, исключая садовые культуры вроде сливы, яблони, вишни и т.д. К примеру, штраф от 3 до 4 тыс. руб. за одно растение можно получить при спиле березы.

Адвокат подчеркнула, что, если владелец участка все-таки хочет спилить какое-то дерево, то ему нужно получить специальное разрешение в администрации, которое предоставляется за плату.

Ранее адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун сообщала, что благодаря законодательным изменениям, дачники смогут с 1 марта 2023 года готовить шашлыки на мангале в пяти метрах от дома.

До этого юрист компании «Позиция Права» Егор Редин рассказывал, что наличие сорняков на дачном участке может грозить штрафом в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб.