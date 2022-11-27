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Юрист Кудерко предупредила дачников о штрафах за вырубку некоторых деревьев на участках

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Depositphotos

Адвокат Елена Кудерко заявила, что владельцы дачных участков могут получить штраф, если спилят некоторые виды деревьев на своей территории. Ее слова передает агентство «Прайм».

Как уточнила юрист, концепция о том, что все расположенное на земельном участке принадлежит его собственнику, имеет существенные исключения, о которых нужно знать.

По словам Кудерко, соответствующие правила касаются в первую очередь крупномерной растительности, исключая садовые культуры вроде сливы, яблони, вишни и т.д. К примеру, штраф от 3 до 4 тыс. руб. за одно растение можно получить при спиле березы.

Адвокат подчеркнула, что, если владелец участка все-таки хочет спилить какое-то дерево, то ему нужно получить специальное разрешение в администрации, которое предоставляется за плату.

Ранее адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун сообщала, что благодаря законодательным изменениям, дачники смогут с 1 марта 2023 года готовить шашлыки на мангале в пяти метрах от дома.

До этого юрист компании «Позиция Права» Егор Редин рассказывал, что наличие сорняков на дачном участке может грозить штрафом в размере от 20 тыс. до 50 тыс. руб.

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