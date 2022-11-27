США решили частично снять с Венесуэлы эмбарго на поставки нефти

Соединенные Штаты приняли решение ослабить нефтяные санкции против Венесуэлы на фоне достижения договоренностей между властями и оппозицией латиноамериканского государства, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Министерство финансов США.

Министерство выпустило лицензию, по которой компания Chevron на полгода получает право добывать нефть и производить нефтепродукты в Венесуэле и даже поставлять их на американский рынок.

«Эта мера отражает долгосрочную политику США точечно смягчать санкции в зависимости от конкретных шагов, которые ослабляют бедствия венесуэльского народа и поддерживают восстановление демократии», — следует из пресс-релиза ведомства.

Представитель Белого дома отметил, что правительство Штатов оставляет за собой право как на дальнейшее ослабление санкций, так и на их ужесточение.

До этого экс-президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием просьбы США к другим странам, в том числе Венесуэле, о производстве нефти.