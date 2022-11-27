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Прибыль крупных китайских компаний упала в ноябре на 3%, до $974 млрд

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Sam McNeil/AP

Прибыль крупных китайских компаний в секторе промышленных предприятий упала в ноябре на 3%, до $974 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на Государственное статистическое управление КНР.

При этом в ведомстве отмечают, что структура доходов отдельных предприятий продолжает улучшение, даже несмотря на общее снижение прибыли.

Прибыль в угледобывающей промышленности Китая выросла на 62%, а в нефтегазовой — в 1,1 раза в годовом выражении.

Тем не менее, эти показатели применимы только к тем китайским промышленным предприятиям, которые имеют прибыль (как превышение доходов над расходами) выше $2,8 млн в год.

Ранее цены на новостройки в КНР в октябре снизились на 1,6%, что стало рекордом за последние 7 лет, с августа 2015 года.

Стоимость падет в результате действия ограничений, которые связаны с борьбой против пандемии коронавируса. По расчетам аналитиков агентства недвижимости Centaline, цены продолжат снижаться и в четвертом квартале (октябрь — декабрь) текущего года.

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