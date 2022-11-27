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Новый год начнется для многих немцев с резкого роста цен на электроэнергию

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Fabrizio Bensch/Reuters

Немцы в начале следующего года столкнутся с массовым и резким повышением стоимости электроэнергии, сообщил журнал Spiegel.

«В Кельне, например, поставщик Rheinenergie с января будет взимать более чем в два раза больше платы за киловатт-час за основное снабжение», — написал автор материала.

Как указал Spiegel, из-за энергетического кризиса в Европе все больше и больше поставщиков электричества пытаются переложить рост оптовых цен на конечных потребителей.

На прошлой неделе издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten написало, что правительство Германии, федеральный банк и представители финансовой отрасли решили подготовиться к возможным отключениям электроэнергии этой зимой и разрабатывают возможные сценарии развития событий.

В первой половине ноября пресс-служба Федерального статистического ведомства сообщила, что темпы инфляции в Германии достигли высочайшего с 1951 года значения. По словам главы ведомства Георга Тиля, главной причиной высокой инфляции является «невероятное повышение стоимости энергопродуктов», которые подорожали на 43%.

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