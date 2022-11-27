Экс-министр энергетики Украины: в стране нехватка оборудования для работы энергосистемы

Экс-министр энергетики Украины Иван Плачков заявил, что страна испытывает большую нехватку в оборудовании для работы энергосистемы. Об этом сообщает издание «УНИАН».

«У Украины очень большие проблемы с оборудованием для поддержания энергосистемы, поскольку все резервное — уже использовано. Закупить это оборудование у других стран также не получится. Особенно это касается мощных трансформаторов, которых нет в резерве», — сказал Плачков.

По его словам, такое оборудование изготавливается около четырех-пяти месяцев, а некоторые и полгода.

Экс-министр также отметил, что в настоящее время получить их в других странах невозможно, так как там другой класс напряжения.

Ранее крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК сообщала, что производство электроэнергии на Украине в настоящее время покрывает 75% потребностей населения.

До этого глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявлял, что предприятие разрабатывает механизм экспорта электроэнергии из Европы.

На этой неделе Кудрицкий рассказывал, что почти все ТЭС и ГЭС на Украине оказались повреждены в результате ракетных ударов со стороны России. Он отметил также, что практически не осталось неповрежденных узловых подстанций. Тем не менее бесконтрольного отключения света, на Украине после российских атак еще не случилось.