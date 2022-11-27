Chevron: ослабление санкций США позволит коммерциализировать добычу нефти в Венесуэле

Американская компания Chevron заявила, что благодаря ослаблению санкций со стороны США компания теперь может коммерциализировать добычу нефти в Венесуэле. Об этом сообщает РИА Новости.

«Выпуск генеральной лицензии №41 означает, что Chevron теперь может коммерциализировать нефть, которая сейчас добывается активами совместного предприятия с участием компании. Мы настроены на сохранение конструктивного присутствия в этой стране», — сказано в сообщении Chevron.

Администрация Соединенных Штатов заявила, что смягчение санкций против Венесуэлы произошло благодаря прогрессу в диалоге между властями латиноамериканской страны и оппозицией.

Накануне министерство финансов США сообщало, что власти страны разрешили американской компании Сhevron поставлять в Соединенные Штаты нефть и нефтепродукты из Венесуэлы.

7 октября государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявлял, что США не отказываются от санкций против Венесуэлы, но могут это сделать в том случае, если Каракас пойдет навстречу требованиям США.

По словам Блинкена, Венесуэла должна сделать шаги по «восстановлению демократии» и «облегчению страданий» населения от «политики режима».