Минфин США: власти разрешили компании Сhevron импортировать нефть из Венесуэлы

Власти США разрешили американской компании Сhevron поставлять в США нефть и нефтепродукты из Венесуэлы. Об этом говорится в генеральной лицензии, опубликованной на сайте министерства.

«Разрешаются <...> продажа, экспорт или импорт в США нефти или нефтепродуктов, произведенных совместными предприятиями Chevron», — сказано в документе.

7 октября государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США не отказываются от санкций против Венесуэлы, но могут это сделать в том случае, если Каракас пойдет навстречу требованиям США.

По словам Блинкена, Венесуэла должна сделать шаги по «восстановлению демократии» и «облегчению страданий» населения от «политики режима».

До этого экс-президент США Дональд Трамп назвал сумасшествием просьбы США к другим странам, в том числе Венесуэле, о производстве нефти.