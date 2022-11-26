ПСБ провел онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал» для 1,5 млн слушателей

ПСБ 26 ноября провел в онлайн-формате второй Российский форум по финансовой грамотности «Просто капитал, сообщает пресс-служба банка. Всего к трансляции присоединилось почти 1,5 млн слушателей из различных уголков России.

В рамках мероприятия эксперты и специалисты отрасли обсудили наиболее актуальные вопросы финансового благополучия, а также дали рекомендации по вопросам управления личным бюджетом, финансовой безопасности и инвестиционной активности.

Отмечается, что программа форума была разделена на три трека для охвата максимального перечня тем. Все темы были направлены на повышение уровня финансовой грамотности среди граждан России.

Так, беседа «Трека для всех» затронула такие темы, как редизайн финансового пространства семьи, финансовая оптимизация на пенсии, воспитание у детей разумного отношения к финансам, а также безопасность семейных финансов в условиях кризиса.

На «Треке для бизнеса и инвесторов» эксперты обсудили текущую ситуацию на финансовых рынках и методы принятия торговых решений на рынке акций, управленческие технологии развития бизнеса в условиях экономической турбулентности, формы и программы финансовой поддержки предпринимателей и альтернативные источники финансирования, а также актуальные тренды рынка коллективных инвестиций.

В свою очередь, дискуссия в рамках «Трека поддержки и развития» развернулась вокруг специальных мер поддержки военнослужащих и мобилизованных граждан, надежности российских банков и их работы в условиях санкций, ипотеки как инвестиционного инструмента и вклада в будущее, а также финансовой безопасности - как не стать жертвой мошенников.

Как отметила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова, по итогам основного дня форума по финансовой грамотности «Просто Капитал» банк еще раз получил подтверждение актуальности и востребованности проведения мероприятия с такой повесткой в режиме онлайн для всей страны.

«Сегодня, в непростых экономических условиях, людям необходимы дополнительные знания по сохранению и приумножению своих доходов, а также грамотному и профессиональному распределению доходов своих компаний, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса. Форум также направлен на экономическое развитие регионов, так как без финансовой грамотности невозможно социально-экономическое благополучие как каждого человека в отдельности, так и развитие всего предпринимательского сообщества, что является крайне важным в текущий момент», — сказала Подгузова.