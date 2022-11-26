Министр Джедович: Сербия планирует с января импортировать электроэнергию из Азербайджана

Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович заявила, что страна планирует с января 2023 года начать импорт электроэнергии из Азербайджана. Об этом сообщает газета «Вечерние новости».

«Сербия должна с января начать импорт электроэнергии из Азербайджана, если все предпосылки будут выполнены», — сказала она.

По словам Джедович, в данный момент ведутся переговоры по вопросам передачи электроэнергии из Азербайджана через Турцию и Болгарию.

Ранее сообщалось, что Сербия смогла уменьшить расход электроэнергии в октябре 2022 года на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за экономии на фоне энергокризиса.

По словам директора электроснабжения сербской государственной компании EPS («Электропривреда Сербии») Александара Биеличича, больше всего смогли сэкономить те, кто отапливает свои дома при помощи электричества, так как хорошая погода в октябре перенесла начало отопительного сезона на более поздний период.