Аналитики посоветовали россиянам не откладывать покупку автомобиля в кредит до 2023 года

В настоящее время у россиян осталась последняя возможность приобрести автомобиль в кредит по относительно выгодным условиям. В дальнейшем кредиты не станут доступнее для граждан, а стоимость новых авто будет расти, сообщает «Российская газета» со ссылкой на мнение экспертов авторынка.

Сейчас для россиян действует государственная программа льготного автокредитования. Ее срок должен был подойти к концу 1 декабря, однако Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) продлило действие программы до 20 декабря. Однако тянуть с покупкой авто в кредит не стоит, так как процентные ставки по кредитам могут измениться в следующем году, пояснила заместитель лидера трайба Автофинанс «Открытие Авто» Александра Потапова.

Схожее мнение высказал и управляющий директор «Совкомбанка» Артем Языков. По его словам, приобрести в кредит автомобиль сейчас следует по нескольким причинам.

«Сейчас большое количество банков предлагают данную программу, и по мере использования выделенного лимита их количество будет сокращаться, а значит, выбор кредитора будет ограничен. Второй момент — это ажиотаж, который случается каждый раз, когда госпрограмма заканчивается», — объяснил Языков.

Как уточнил он, при высоком спросе на автомобили может не оказаться в наличии нужного варианта комплектации транспортного средства или необходимой цветовой гаммы. К тому же стремительный скачок спроса при ограниченном предложении рынка обычно приводит к росту цен.

24 ноября дилеры попросили Минпромторг включить машины Renault в программу льготного автокредитования. Однако к настоящему времени ответа ведомства по данной инициативе пока не последовало. В то же время у российских автодилеров есть еще около 5 тыс. новых автомобилей французского бренда Renault. Программа льготного автокредитования помогла бы с их реализацией.