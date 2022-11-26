Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Минфин предложил компаниям из России еще полгода не раскрывать отчетность

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов (Минфин) России предложило продлить еще на полгода — до 1 июля 2023 года — действие норм, разрешающих компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Это обусловлено опасениями касательно ввода санкций против российских фирм, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Цель проекта постановления — снижение риска использования информации, содержащейся в консолидированной финансовой отчетности, против российских составителей такой отчетности в условиях внешнего санкционного давления», — говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящее время право российских компаний не раскрывать отчетность применяется в отношении публичных акционерных обществ (ПАО). Соответствующая мера действует до конца текущего года. Ее приняли сразу после введения масштабных международных санкций против российского финансового и банковского секторов экономики.

16 сентября Центробанк (ЦБ) продлил ограничения на раскрытие информации банков до конца текущего года. Право не раскрывать отчетность будет действовать вплоть до конца четвертого квартала. К поэтапному раскрытию информации кредитных организаций можно будет приступить с начала 2023 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть