Минфин предложил компаниям из России еще полгода не раскрывать отчетность

Министерство финансов (Минфин) России предложило продлить еще на полгода — до 1 июля 2023 года — действие норм, разрешающих компаниям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность. Это обусловлено опасениями касательно ввода санкций против российских фирм, соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Цель проекта постановления — снижение риска использования информации, содержащейся в консолидированной финансовой отчетности, против российских составителей такой отчетности в условиях внешнего санкционного давления», — говорится в пояснительной записке к документу.

В настоящее время право российских компаний не раскрывать отчетность применяется в отношении публичных акционерных обществ (ПАО). Соответствующая мера действует до конца текущего года. Ее приняли сразу после введения масштабных международных санкций против российского финансового и банковского секторов экономики.

16 сентября Центробанк (ЦБ) продлил ограничения на раскрытие информации банков до конца текущего года. Право не раскрывать отчетность будет действовать вплоть до конца четвертого квартала. К поэтапному раскрытию информации кредитных организаций можно будет приступить с начала 2023 года.