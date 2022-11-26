Украинская энергокомпания оценила обеспеченность страны электричеством в 75%

Производство электроэнергии на Украине в настоящее время покрывает 75% потребностей населения. Об этом сообщила крупнейшая украинская энергетическая компания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Тем не менее, еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците, поэтому сегодня на всей территории Украины действует режим ограничения потребления», — сказано в сообщении.

В компании отметили, что накануне утром нехватка электроэнергии в стране составляла 30%.

Накануне глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что предприятие разрабатывает механизм экспорта электроэнергии из Европы.

На этой неделе Кудрицкий заявил, что почти все ТЭС и ГЭС на Украине оказались повреждены в результате ракетных ударов со стороны России. Он отметил также, что практически не осталось неповрежденных узловых подстанций. Тем не менее бесконтрольного отключения света, на Украине после российских атак еще не случилось.